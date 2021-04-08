Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне-2021

Возглавляет пелотон, как и положено, "король" "Королевских гонок".

Фото: gazzetta.it

Издание La Gazzetta dello Sport опубликовало зарплаты гонщиков Формулы-1 в текущем сезоне.

Самым высокооплачиваемым пилотом является 7-кратный и действующий чемпион Льюис Гамильтон. Гонщику "Мерседес" положен оклад в 45 млн дол.

Лидер "Ред Булла" Макс Ферстаппен немного отстал - 40 млн.

За этими двумя гонщиками - пропасть. 3-5 места разделили пилоты Даниэль Риккардо ("Макларен"), 4-кратный чемпион Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и Шарль Леклер ("Феррари") - по 15 млн.

Замыкает своеобразный хит-парад дебютант серии Юки Цунода ("Альфа Таури") со скромными 500 тысячами.

Зарплаты пилотов Формулы-1.