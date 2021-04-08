Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне-2021

Возглавляет пелотон, как и положено, "король" "Королевских гонок".

Фото: gazzetta.it

Издание La Gazzetta dello Sport опубликовало зарплаты гонщиков Формулы-1 в текущем сезоне.

Самым высокооплачиваемым пилотом является 7-кратный и действующий чемпион Льюис Гамильтон. Гонщику "Мерседес" положен оклад в 45 млн дол.

Лидер "Ред Булла" Макс Ферстаппен немного отстал - 40 млн.

За этими двумя гонщиками - пропасть. 3-5 места разделили пилоты Даниэль Риккардо ("Макларен"), 4-кратный чемпион Себастьян Феттель ("Астон Мартин") и Шарль Леклер ("Феррари") - по 15 млн.

Замыкает своеобразный хит-парад дебютант серии Юки Цунода ("Альфа Таури") со скромными 500 тысячами.

Зарплаты пилотов Формулы-1.

  • 1. Льюис Гамильтон ("Мерседес") - $45 млн
  • 2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - $40 млн
  • 3-5. Даниэль Риккардо ("Макларен") - $15 млн
  • 3-5. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") - $15 млн
  • 3-5. Шарль Леклер ("Феррари") - $15 млн
  • 6-10. Фернандо Алонсо ("Альпин") - $10 млн
  • 6-10. Валттери Боттас ("Мерседес") - $10 млн
  • 6-10. Карлос Сайнс ("Феррари") - $10 млн
  • 6-10. Ленс Стролла ("Астон Мартин") - $10 млн
  • 6-10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") - $10 млн
  • 11. Серхио Перес ("Ред Булл") - $8 млн
  • 12-14. Ландо Норрис ("Макларен") - $5 млн
  • 12-14. Эстебан Окон ("Альпин") - $5 млн
  • 12-14. Пьер Гасли ("Альфа Таури") - $5 млн
  • 15-19. Антонио Джовинаццо ("Альфа Ромео") - $1 млн
  • 15-19. Мик Шумахер ("Хаас") - $1 млн
  • 15-19. Никита Мазепин ("Хаас") - $1 млн
  • 15-19. Джордж Расселл ("Вильямс") - $1 млн
  • 15-19. Николас Латифа ("Вильямс") - $1 млн
  • 20. Юки Цунода ("Альфа Таури") - $500 тис.

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