Хэмилтон резко высказался о гендерном неравенстве в автоспорте

Льюис выбрал себе очередную "ветряную мельницу".

Льюис Хэмилтон
Фото: twitter.com/lewishamilton
Льюис Хэмилтон

7-кратному и действующему чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону скучно стало штамповать один за другим свои титулы. Сначала он переключил свое внимание на движение Black Lives Matter (Жизни черных важны) и стал его неофициальным послом в "Королевских гонках".

Сейчас британский гонщик "Мерседеса" подключился к вопросу гендерного неравенства.

Хэмилтон, который является владельцем команды X44 в новой серии Extreme E (в этой серии придерживается гендерное равенство), призвал покончить с доминированием мужчин в автоспорте.

При этом он отметил, что заинтересовался новым чемпионатом в связи с тем, что в составах команд обязательно присутствие и мужчин, и женщин.

"Где бы я ни был, всегда хочу оказывать положительное влияние. Я в автоспорте с восьми лет. И это всегда был спорт, в котором доминировали мужчины. Такая тенденция сохраняется", - заявил Хэмилтон в интервью Youtube-каналу серії Extreme E.

"Думаю, что это действительно пора изменить. Есть много молодых девушек, которым нужно знать, что для них тоже существуют возможности. Я рад видеть то разнообразие, которое они привносят в проект", - отметил британец.

Напомним, Хэмилтон выиграл стартовую гонку нового сезона - Гран-При Бахрейна.

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