Просьба Шевченко ужать чемпионат удивила тренерский штаб "Динамо", - СМИ

Украинская премьер-лига в этом году может завершиться на неделю раньше - не 16, а 9 мая, сообщает sport.ua.

Инициировало это якобы руководство сборной Украины, которое просит больше времени для подготовки к Евро-2020.

Между тем просьба удивила тренерский штаб киевского "Динамо".

"В офис "Динамо" обратилось руководство УПЛ и УАФ с предложением высказать свое мнение о завершении чемпионата на неделю раньше, мотивируя это просьбой тренерского штаба национальной сборной. Сегодня в ходе опроса клубов киевское "Динамо" даст свой голос по поводу этого решения", - сообщает "Динамо Киев Inside".

"Но этот голос - президентский, поскольку у тренерского штаба и главного тренера это решение и просьба Шевченко вызвали, мягко говоря, недоумение. Ломаются тренировочные планы и графики, корректируются игровые и восстановительные циклы", - отмечает издание.

После 20 туров "Динамо" комфортно лидирует в чемпионате Украины с 49 очками в активе.