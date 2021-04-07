Просьба Шевченко ужать чемпионат удивила тренерский штаб "Динамо", - СМИ

Главный тренер сборной просит скорректировать расписание матчей.

Просьба Шевченко ужать чемпионат удивила тренерский штаб "Динамо", - СМИ
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Украинская премьер-лига в этом году может завершиться на неделю раньше - не 16, а 9 мая, сообщает sport.ua.

Инициировало это якобы руководство сборной Украины, которое просит больше времени для подготовки к Евро-2020.

Между тем просьба удивила тренерский штаб киевского "Динамо".

"В офис "Динамо" обратилось руководство УПЛ и УАФ с предложением высказать свое мнение о завершении чемпионата на неделю раньше, мотивируя это просьбой тренерского штаба национальной сборной. Сегодня в ходе опроса клубов киевское "Динамо" даст свой голос по поводу этого решения", - сообщает "Динамо Киев Inside".

"Но этот голос - президентский, поскольку у тренерского штаба и главного тренера это решение и просьба Шевченко вызвали, мягко говоря, недоумение. Ломаются тренировочные планы и графики, корректируются игровые и восстановительные циклы", - отмечает издание.

После 20 туров "Динамо" комфортно лидирует в чемпионате Украины с 49 очками в активе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На турнире в Эквадоре погиб кикбоксер, пропустив мощный хай-кикНа турнире в Эквадоре погиб кикбоксер, пропустив мощный хай-кик
Бывший клуб УПЛ подал иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в ЛозаннеБывший клуб УПЛ подал иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
Свитолина объявила о своей помолвке
В Бразилии футболист "Ботафого" был удален с поля через 9 секунд после начала матчаВ Бразилии футболист "Ботафого" был удален с поля через 9 секунд после начала матча
Боец ММА раунд дрался с оторванным пальцемБоец ММА раунд дрался с оторванным пальцем
Блок рекламы


Похожие новости
Сезон чемпионата Украины по футболу завершится раньше, - директор УПЛСезон чемпионата Украины по футболу завершится раньше, - директор УПЛ
Нелепая техническая проблема заставила сборную Испании начинать отборочный матч ЧМ-2022 против Косова без тренерского штабаНелепая техническая проблема заставила сборную Испании начинать отборочный матч ЧМ-2022 против Косова без тренерского штаба
В Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионатаВ Сербии футбольного арбитра отправили в тюрьму за судейство в матче чемпионата
Украинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерствеУкраинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерстве
Украина на предпоследней минуте упустила победу в отборочном матче Чемпионата мира-2022Украина на предпоследней минуте упустила победу в отборочном матче Чемпионата мира-2022
УПЛ не вошла в топ-10 лиг за прошедшее десятилетие: украинский чемпионат обошли даже Колумбия и Парагвай. ФутболУПЛ не вошла в топ-10 лиг за прошедшее десятилетие: украинский чемпионат обошли даже Колумбия и Парагвай. Футбол
В чемпионате Франции забит гол, который войдет в номинацию на премию имени ПушкашаВ чемпионате Франции забит гол, который войдет в номинацию на премию имени Пушкаша
Футболист "Кремонезе" забил потрясающий гол в чемпионате Италии с 65 метровФутболист "Кремонезе" забил потрясающий гол в чемпионате Италии с 65 метров
Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в ПольшеТри украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше
Шевченко не включил одного из сильнейших игроков "Динамо" в расширенный список на мартовские матчи сборной. ФутболШевченко не включил одного из сильнейших игроков "Динамо" в расширенный список на мартовские матчи сборной. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости