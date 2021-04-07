Тернопольскую "Ниву" выдворили с городского стадиона им. Романа Шухевича

Ситуацию прокомментировал начальник горуправления спорта.

Тернопольскую "Ниву" выдворили с городского стадиона им. Романа Шухевича

Начальник Управления по делам семьи, молодежной политики и спорта горсовета Тернополя Николай Круть прокомментировал запрет "Ниве" проводить домашний матч 20-го тура Первой лиги против "Горняка-Спорт" на городском стадионе имени Романа Шухевича.

По словам функционера, клуб не заключил договор аренды со стадионом.

"О чем можно говорить, если "Нива" пока не заключила договор аренды с городским стадионом Тернополя. Клуб всю зиму где-то ходил-бродил. А если бы обратился в администрацию стадиона заранее, возможно, скорее узнал бы о неблагоприятной ситуации", - цитирует Крутя sportarena.com.

"На Западной Украине только снег сошел, поэтому натуральные газоны еще не готовы. Именно по этой причине «Нива» и получила отказ от различных стадионов, куда обращалась. А не из-за полуфинала Кубка Украины ("Агробизнес" - "Динамо", - LB. ua).

"Нива" дождалась последнего дня и сейчас всем руки выкручивает. А то, что городской стадион Тернополя готовят к полуфиналу, - это лишь один из нюансов", - заявил функционер.

"Сейчас, чтобы решить вопрос будущих выступлений "Нивы" на городском стадионе, клуб должен хотя бы прийти и встретиться. А за два-три дня до игры приходит письмо с предложением арендовать стадион - это как так коммуникация происходит? Сейчас она между администрациями клуба и стадиона полностью отсутствует.

Должно же быть официальное обращение "Нивы" в городской совет с просьбой - провести на стадионе один матч или всю весеннюю часть. Указать ориентировочные даты игр. Но я таких обращений от них не видел", - заявил в заключение Круть.

Скорее всего, "Ниве" в матче против "Горняка-Спорт" будет засчитано техническое поражение.

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