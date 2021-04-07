Двух роSSийских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года за допинг

Наталья Антюх и Андрей Сильнов уже завершили спортивную карьеру.

Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Срок отстранения роSSийских спортсменов начинается 7 апреля 2021 года.

Все результаты, достигнутые Антюх с 30 июня 2013 года до начала срока дисквалификации, аннулируются со всеми последствиями, включая лишение любых титулов, наград, медалей, очков и денежных призов.

То же касается Сильнова, начиная с 8 июля 2013 года.

Отметим, что Сильнов выиграл Олимпиаду-2008 в Пекине в прыжках в высоту.

Антюх стала олимпийской чемпионкой Лондона-2012 в беге на 400 м с/п.

Добавим, что и Сильнов, и Антюх уже завершили спортивную карьеру.