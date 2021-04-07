В Госдепе США заявили о бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине

Американские спортсмены могут пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года.

В Госдепе США заявили о бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: EPA

Администрация президента США Джо Байдена выдвинула идею бойкота зимней Олимпиады 2022 года в Пекине в знак протеста против преследования уйгуров в провинции Синьцзян.

Новый виток разговоров о бойкоте Олимпиады-2022 со стороны американцев спровоцировал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, допустивший возможность обсуждения вопроса о бойкоте с американскими союзниками, сообщает Reuters.

"Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

"Пора перенести Олимпийские игры в страну, олицетворяющую демократию и дух олимпийской хартии. Игры не могут проводиться в Китае", - отметил Прайс.

При этом пресс-секретарь выразил обеспокоенность по поводу того, что Вашингтон назвал геноцидом против уйгурских мусульман в северо-западном регионе Синьцзян, где Пекин отрицает нарушения прав человека.

Однако на фоне скандала, который поднялся, Госдепартаменту пришлось разъяснять слова руководителя пресс-службы, а союзникам США - опровергать факт переговоров на эту тему.

В уточнении Госдепа говорится, что США пока не рассматривают совместный бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Наша позиция по Олимпиаде 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем никакой совместный бойкот, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. - Пресс-секретарь Госдепартамента не говорил о бойкоте. Он сказал лишь о том, что мы регулярно обсуждаем общие проблемы относительно КНР с нашими союзниками и партнерами. Мы будем продолжать делать это, осознавая, что общий подход всегда будет в наших интересах".

В свою очередь, представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что идея бойкота противоречит духу Олимпийской хартии и ущемляет интересы спортсменов.

"Международное общество не примет (этого)", - сказал Чжао Лицзянь на пресс-конференции в Пекине в среду.

Напомним, что Олимпийский и Паралимпийский комитеты США много раз выступали против бойкота пекинской Олимпиады.

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