"Манчестер Сити" отчитался об огромных убытках за прошедший финансовый год

Коронавирус влияет на финансовую устойчивость клубов.

"Манчестер Сити" отчитался об огромных убытках за прошедший финансовый год
Фото: mancity.com

"Манчестер Сити" отчитался за предыдущий финансовый год (2019/20).

Согласно опубликованному отчету, убытки клуба с "Этихад" составили 126 млн фунтов. При этом доходы "горожан" сократились на 11% по сравнению с предыдущим периодом и составили 478,4 млн фунтов.

Главной причиной такого ужасного финансового результата стала пандемия коронавируса и матчи без зрителей.

Добавим, что в текущем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы не потеряли шансов выиграть все турниры, в которых принимают участие, - МС с большим отрывом лидируют в Английской премьер-лиге, вышли в финал Кубка Английской лиги, в котором сразятся с "Тоттенхэмом", кроме того, "горожане" в полуфинале Кубка Англии встретятся с "Челси", и продолжают кампанию в Лиге чемпионов.

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