На матче Александрия - Динамо ультрас киевлян вывесили баннер на румынском, обращенный к Луческу

Мирча не мог не заметить позицию активных фанов.

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги "Динамо" лишь на последней минуте основного времени сумело вырвать победу в Александрии над местным одноименным клубом - 2:1.

Кроме спорных решений, вынесенных харьковским арбитром Дмитрием Кривушкиным с помощью VAR, матч запомнился баннером, который вывесили ультрас "Динамо" WBC на стадионе "Ника".

Надпись на румынском гласила: "Тебе здесь не рады".

Фото: facebook.com/wbc.kyiv
Фото: facebook.com/wbc.kyiv
Фото: facebook.com/wbc.kyiv
Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Фанаты столичного клуба таким образом обратились к главному тренеру киевлян Мирчи Луческу.

"Луческу за десять лет не продемонстрировал никакого уважения к нашей стране, чтобы понимать украинский, поэтому мы вынуждены сделать для него текстовик на румынском языке.

Активные болельщики никогда не примут Луческу и при любой возможности будут напоминать о недопустимости пребывания приспособленцев в киевском "Динамо", - пояснили свою акцию ультрас в соцсетях.

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