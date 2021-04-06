В МОК не получали от КНДР официального отказа от участия в Олимпиаде

КНДР отказалась отправлять спортсменов на Олимпиаду в Токио из-за коронавируса.

В МОК не получали от КНДР официального отказа от участия в Олимпиаде
Фото: insidethegames.biz

Международный олимпийский комитет (МОК) не получал от Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР официального отказа от участия в предстоящих Играх в Токио, сообщает "Спорт-Экспресс".

Во вторник появилась информация, что сборная КНДР не будет участвовать в Олимпиаде, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией.

"Эту новость следует поместить в контекст, - цитирует издание сообщение МОК. - К сожалению, НОК КНДР, несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с COVID-19 в Северной Корее.

МОК не получал никаких официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности участвовать в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией", - отметили в организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год - они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На турнире в Эквадоре погиб кикбоксер, пропустив мощный хай-кикНа турнире в Эквадоре погиб кикбоксер, пропустив мощный хай-кик
Наставник Малиновского и Коваленко стал лучшим тренером года в ИталииНаставник Малиновского и Коваленко стал лучшим тренером года в Италии
Матч отбора Кубка африканских наций не был завершен: арбитр потерял сознание во время игрыМатч отбора Кубка африканских наций не был завершен: арбитр потерял сознание во время игры
Япония отгрузила в ворота Монголии 14 мячей в матче отбора ЧМ-2022. ФутболЯпония отгрузила в ворота Монголии 14 мячей в матче отбора ЧМ-2022. Футбол
Бывший клуб УПЛ подал иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в ЛозаннеБывший клуб УПЛ подал иск против УПЛ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
Блок рекламы


Похожие новости
КДК УАФ по заявлению СБУ открыла производство по поводу участия украинских футболистов в матчах команд "ДНР" и "ЛНР"КДК УАФ по заявлению СБУ открыла производство по поводу участия украинских футболистов в матчах команд "ДНР" и "ЛНР"
Майку Тайсону оказалось мало 25 миллионов долларов: он отказался от третьего поединка с ХолифилдомМайку Тайсону оказалось мало 25 миллионов долларов: он отказался от третьего поединка с Холифилдом
Экс-наставник "Шахтера" отказался возглавить московский "Спартак"Экс-наставник "Шахтера" отказался возглавить московский "Спартак"
Наследный принц Саудовской Аравии все же отказался от покупки клуба английской Премьер-лигиНаследный принц Саудовской Аравии все же отказался от покупки клуба английской Премьер-лиги
МОК отказался признать сына Лукашенко главой олимпийского комитета БеларусиМОК отказался признать сына Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси
Немецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальниковНемецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальников
Украинский боксер отказался от пояса WBAУкраинский боксер отказался от пояса WBA
В Госдуме фюрера РФ поддержали использования "Катюши" вместо гимна РоSSии на ОлимпиадеВ Госдуме фюрера РФ поддержали использования "Катюши" вместо гимна РоSSии на Олимпиаде
На "Дакаре" в одном экипаже произошла ссора, штурман вышел в пустыне, отказавшись ехать дальшеНа "Дакаре" в одном экипаже произошла ссора, штурман вышел в пустыне, отказавшись ехать дальше
Ассоциация гольфа США отказалась проводить турнир на поле Трампа в Нью-ДжерсиАссоциация гольфа США отказалась проводить турнир на поле Трампа в Нью-Джерси
Последние новости
Подгружаем последние новости