В МОК не получали от КНДР официального отказа от участия в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не получал от Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР официального отказа от участия в предстоящих Играх в Токио, сообщает "Спорт-Экспресс".

Во вторник появилась информация, что сборная КНДР не будет участвовать в Олимпиаде, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией.

"Эту новость следует поместить в контекст, - цитирует издание сообщение МОК. - К сожалению, НОК КНДР , несмотря на несколько просьб МОК, не смог провести телефонную конференцию, в ходе которой также должна была обсуждаться ситуация с COVID-19 в Северной Корее.

МОК не получал никаких официальных заявлений от НОК КНДР об освобождении их от обязанности участвовать в Олимпийских играх в соответствии с Олимпийской хартией", - отметили в организации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год - они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.