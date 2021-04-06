КДК УАФ по заявлению СБУ открыла производство по поводу участия украинских футболистов в матчах команд "ДНР" и "ЛНР"

Под санкции могут попасть 26 человек.

КДК УАФ по заявлению СБУ открыла производство по поводу участия украинских футболистов в матчах команд "ДНР" и "ЛНР"
Фото: Микола Бочко

По заявлению Комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола и Службы безопасности Украины КДК УАФ открыл производство по участию 26 украинских футболистов в матчах команд с "ДНР" и "ЛНР", сообщает пресс-служба УАФ.

СБУ получила информацию, что граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, 25 сентября 2020 года играли за т.н. сборную "ДНР" в матче против т.н. сборной Абхазии.

Также СБУ выяснила, что 8-12 декабря в грузинском городе Сухуми в турнире "Лига братских народов-2020" играла команда "Восток-Уголь" из "ЛНР".

В связи с этим КДК УАФ предлагает футболистам предоставить письменные объяснения.

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