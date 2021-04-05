Британское антидопинговое агентство подозревают в новых нарушениях
Теперь в легкой атлетике.
Британское антидопинговое агентство (UKAD) вновь обвинили в нарушениях международных правил, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на The Mail.
Издание информирует о ненадлежащем рассмотрении дел двух легкоатлетов - Гарета Уорбертона и Риса Уильямса, которые сдали положительные тесты на стероиды в 2014 году. Спортсменам было разрешено провести повторную проверку проб в частной не аккредитованной лаборатории, что категорически запрещено регламентом WADA.
В результате бегунов признали жертвами употребления загрязненного энергетического напитка и они получили минимальные наказания - шесть и четыре месяца дисквалификации. Доказательная база в этом деле не сохранилась.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2012 году Британская федерация велоспорта получила от UKAD разрешение на повторную проверку в не аккредитованной лаборатории положительной пробы на нандролон звездного спортсмена, фамилию которого не обнародовали.
Информация о результатах этой проверки также не сохранилась, но известно, что после этого федерация собиралась отдать в частную лабораторию анализы других гонщиков, что также является нарушением правил WADA.
Похоже, что в те времена "частные расследования" были в Великобритании обычной практикой. Всемирное агентство пообещало изучить сообщения СМИ.