Кенийская бегунья установила мировой рекорд в полумарафоне

Рут Чепнгетич на полминуты побила предыдущий рекорд.

Фото: athleticsweekly.com Рут Чепнгетич

Кенийская бегунья Рут Чепнгетич установила мировой рекорд в полумарафоне на турнире в Стамбуле, сообщает xsport.ua.

Чепнгетич понадобилось для преодоления дистанции 1 час, 4 минуты и 2 секунды. Прежнее достижение (1:04.31) принадлежало эфиопке Абабель Йешанех, установившей его в феврале 2020 года в ОАЭ .

26-летняя Чепнгетич побеждала на турнире по полумарафону в 2017 и 2019 годах, также кенийка является чемпионкой мира 2019 года по марафону.