В Кривом Роге стартовало строительство на стадионе "Металлург"

После реконструкции стадион станет ареной для проведения соревнований и тренировок по многим видам спорта.

В Кривом Роге в рамках президентской программы «Большое строительство» началась масштабная реконструкция стадиона «Металлург». После реконструкции стадион сможет принимать украинские и европейские кубковые матчи, сообщает Днепропетровская ОГА.

«В этом году по программе президента «Большое строительство» в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект - «Металлург» в Кривом Роге. Работы уже начались», - сказал первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

«Городская власть обеспечит полное содействие строительству, чтобы стадион был построен в срок и качественно», - заявил мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Сейчас, по данным Днепропетровской ОГА, работы ведутся в котлованах под трибуны - происходит заливка фундаментов, устанавливаются бетонные опоры и монтируются металлические каркасы.

Как отметила проектировщик Виктория Панченко, «каждый элемент проекта сверяли с требованиями ФИФА и УЕФА ».

Сообщается также, что на стадионе будет уложен «живой» газон со специальной системой полива и подогрева. Новые трибуны будут рассчитаны на 19 тысяч зрителей. На стадионе установят мощные прожекторы и современные электронные табло, а также оборудуют помещения и территорию современной пожарной и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Несколько входов для зрителей оборудуют электронными турникетами.

По плану реконструкции, стадион будет окружен беговыми дорожками и будет обустроена зона для прыжков с шестом. В помещениях под трибунами будут расположены раздевалки, тренерские и спортивные залы для занятий тяжелой атлетикой, боксом, фитнесом, каратэ и греко-римской борьбой. Отдельно построят 4-этажное здание с VIP-зоной и местами для журналистов.

«Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан, - поделился воспоминаниями народный депутат Украины Юрий Корявченков. - Начата масштабная реконструкция - очень важное событие для Кривого Рога».

Ранее стало известно, что в 2021 году в Украине будут реконструированы и построены 80 спортивных комплексов, а также 29 бассейнов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.