Два европейских топ-клуба интересуются Луниным

Андрей задумался о переходе из "Реала".

"Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия" заинтересовались вратарем "Реала" Андреем Луниным, сообщает donbalon.com.

22-летний украинец начисто проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа и понимает, что для продолжения карьеры ему необходимо сменить клуб.

Лунин также перестал попадать в состав сборной Украины, как это было в последнем матче отборочной кампании чемпионата мира-2022 против сборной Казахстана (1:1).

Напомним, что контракт Андрея с "бланкос" рассчитан до лета 2024 года, потому, вероятно, Лунин сможет покинуть "Реал" только на правах аренды.

Ранее интерес к украинскому вратарю проявлял лондонский "Тоттенхэм". Сейчас за ситуацией вокруг Лунина следит и дортмундская "Боруссия".

Отметим, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не будет препятствовать переходу украинца, но просит найти ему адекватную замену.