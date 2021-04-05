Против президента клуба Украинской премьер-лиги ввели санкции за контрабанду.

Валерий Пересоляк попал под санкции СНБО.

Против президента клуба Украинской премьер-лиги ввели санкции за контрабанду.
Валерій Пересоляк
Фото: ФК "Минай"

Совет нацбезопасности и обороны впервые в истории ввел персональные санкции против "топ-десятки" украинских контрабандистов.

В их число вошел и президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк.

Санкции предусматривают блокирование активов и имущества Пересоляка. К нему относится и закарпатский футбольный клуб.

39-летний бизнесмен является учредителем ООО "Западная биотопливная группа". Основной вид деятельности компании - производство изделий из древесины.

За 6 туров до финиша чемпионата "Минай" занимает 12-е место в турнирной таблице с 15 очками в активе.

В последнем туре закарпатский клуб сыграл вничью с "Колосом" - 0:0.

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