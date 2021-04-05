Свитолина объявила о своей помолвке

В подтверждение Элина продемонстрировала обручальное кольцо.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее коллега по теннисному цеху Гаэль Монфис сообщили в соцсетях о своей помолвке.

При этом украинка показала шикарное кольцо, которое подарил ей француз, - кольцо от ювелирного дома Graff с бриллиантом изумрудной огранки на 5,5 карат.

Как отмечают, для создания колец представитель семьи Графф лично отбирает камни безупречного происхождения.

Напомним, Свитолина и Монфис находятся в отношениях с января 2019 года.

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