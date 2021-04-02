Южная Корея предлагает провести Олимпиаду вместе с Северной Кореей
Через 11 лет это вообще может быть одна страна.
Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже выбрал австралийский город Брисбен как приоритетного партнера для проведения летних Олимпийских игр-2032, столица Южной Кореи Сеул направила в МОК предложение о совместном проведении Олимпиады вместе с Пхеньяном, столицей КНДР, сообщает Reuters.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын договорились продвигать совместную заявку на участие в Олимпийских играх на саммите в Пхеньяне в конце 2018 года.
Но отношения двух стран несколько испортились после того, как на другом саммите лидер КНДР и действующий тогда президент США Дональд Трамп в 2019 году не смогли достичь соглашения о "денуклеаризации" Северной Кореи, в котором Мун Чжэ Ин хотел играть посредническую роль.
В Сеуле представили новое предложение для проведения Игр-2032 под названием "За гранью, в будущее".
"Правительство города заявило о своем желании принять у себя Олимпийские игры, подчеркнув, что это реализует видение МОК мира во всем мире через спорт", - говорится в коммюнике.
Напомним, о планах бороться за право принимать Олимпийские игры-2032 объявил также Катар.