В Бразилии футболист "Ботафого" был удален с поля через 9 секунд после начала матча

Кайо Уилкер не успел даже вспотеть.

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В Бразилии матч Кубка Нордесте между "Трези" и "Ботафого" начался довольно бурно.

Уже на 9-й секунде игрок "Ботафого" Кайо Уилкер в борьбе за мяч в стиле кунг-фу нанес травму игроку "Трези", за что немедленно увидел перед собой красную карточку.

Играя в меньшинстве практически весь матч, футболисты "Ботафого" отбивались до 79-й минуты, когда Жоау Росарио забил победный гол "Трези".