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2021-04-02
В Бразилии футболист "Ботафого" был удален с поля через 9 секунд после начала матча
Кайо Уилкер не успел даже вспотеть.
Фото: Twitter
В Бразилии матч Кубка Нордесте между "Трези" и "Ботафого" начался довольно бурно.
Уже на 9-й секунде игрок "Ботафого" Кайо Уилкер в борьбе за мяч в стиле кунг-фу нанес травму игроку "Трези", за что немедленно увидел перед собой красную карточку.
April 2, 2021
Играя в меньшинстве практически весь матч, футболисты "Ботафого" отбивались до 79-й минуты, когда Жоау Росарио забил победный гол "Трези".