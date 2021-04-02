Нелепая техническая проблема заставила сборную Испании начинать отборочный матч ЧМ-2022 против Косова без тренерского штаба

Энрике с помощниками застрял в лифте.

Нелепая техническая проблема заставила сборную Испании начинать отборочный матч ЧМ-2022 против Косова без тренерского штаба
Луїс Енріке
Фото: sefutbol.com

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике пропустил стартовые минуты матча отборочного турнира Чемпионата мира-2022 против Косова (3:1), сообщает ESPN.

Испанский специалист вместе со всем своим штабом почти на час застрял в лифте отеля, в котором базировалась команда.

Чтобы не опоздать на поединок, автобус с игроками отправили на "Олимпийский" в Севилье без тренерского штаба. Энрике с ассистентами добирались на стадион на автомобиле.

После победы над Косовом испанцы занимают первое место в группе В, набрав 7 очков.

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