Азербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче сборной Армении. Футбол

АФФА не обошла этот факт.

Азербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче сборной Армении

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится к ФИФА из-за появления флага Нагорнокарабахской республики в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии (3:2).

"АФФА направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого флага сепаратистского режима на трибунах стадиона во время матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного раунда Чемпионата мира по футболу-2022", - говорится в сообщении АФФА в фейсбуке.

Напомним, сборная Армении выиграла все три матча европейского отборочного турнира ЧМ-2022 и с девятью очками сенсационно лидирует в группе J.

Между тем Азербайджан в группе A вместе с Ирландией замыкает турнирную таблицу, не набрав в двух матчах ни одного очка.

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