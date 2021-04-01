Азербайджан обратится в ФИФА из-за появления флага Нагорного Карабаха на матче сборной Армении. Футбол

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратится к ФИФА из-за появления флага Нагорнокарабахской республики в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Армении и Румынии (3:2).

"АФФА направит обращение в ФИФА в связи с вывешиванием так называемого флага сепаратистского режима на трибунах стадиона во время матча между Арменией и Румынией в рамках отборочного раунда Чемпионата мира по футболу-2022", - говорится в сообщении АФФА в фейсбуке.

Напомним, сборная Армении выиграла все три матча европейского отборочного турнира ЧМ-2022 и с девятью очками сенсационно лидирует в группе J.

Между тем Азербайджан в группе A вместе с Ирландией замыкает турнирную таблицу, не набрав в двух матчах ни одного очка.