Клубы английской премьер-лиги выплатили посредникам €320 млн в сезоне 2020/2021

Клубы никак не могут устранить лишнюю, по их мнению, цепочку между ними и игроками.

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2020/2021 выплатили посредникам более ?272 млн (€320 млн), сообщает BBC.

Согласно представленным данным, лондонский "Челси" потратил на выплаты агентам более ?35,2 млн (более €41 млн). Расходы "Манчестер Сити" на выплаты посредникам составили ?30,2 млн, "Манчестер Юнайтед" заплатил ?29,8 млн, "Ливерпуль" - ?21,7 млн.

Меньше всех на выплаты агентам потратил "Вест Бромвич Альбион" (?4,2 млн).

При этом отмечается, что сумма агентских снизилась на ?9 млн по сравнению с предыдущим сезоном.

Клубы Чемпионшипа в целом потратили ?40,8 млн. Больше всего потратили "Норвич" (?6,8 млн) и "Борнмут" (?5,8 млн), которые в чемпионате занимают первое и седьмое место соответственно.