Клубы английской премьер-лиги выплатили посредникам €320 млн в сезоне 2020/2021

Клубы никак не могут устранить лишнюю, по их мнению, цепочку между ними и игроками.

Клубы английской премьер-лиги выплатили посредникам €320 млн в сезоне 2020/2021
Фото: апл

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2020/2021 выплатили посредникам более ?272 млн (€320 млн), сообщает BBC.

Согласно представленным данным, лондонский "Челси" потратил на выплаты агентам более ?35,2 млн (более €41 млн). Расходы "Манчестер Сити" на выплаты посредникам составили ?30,2 млн, "Манчестер Юнайтед" заплатил ?29,8 млн, "Ливерпуль" - ?21,7 млн.

Меньше всех на выплаты агентам потратил "Вест Бромвич Альбион" (?4,2 млн).

При этом отмечается, что сумма агентских снизилась на ?9 млн по сравнению с предыдущим сезоном.

Клубы Чемпионшипа в целом потратили ?40,8 млн. Больше всего потратили "Норвич" (?6,8 млн) и "Борнмут" (?5,8 млн), которые в чемпионате занимают первое и седьмое место соответственно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерствеУкраинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерстве
Миколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетииМиколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетии
Олимпийский чемпион на этапе Кубка мира упал с трамплина на скорости 102 км/чОлимпийский чемпион на этапе Кубка мира упал с трамплина на скорости 102 км/ч
Ушел из жизни вице-президент киевского "Динамо"Ушел из жизни вице-президент киевского "Динамо"
Украинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММАУкраинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММА
Блок рекламы


Похожие новости
Клуб Украинской премьер-лиги сменил главного тренераКлуб Украинской премьер-лиги сменил главного тренера
Бельгийские футбольные клубы проголосовали за создание объединенной лиги с НидерландамиБельгийские футбольные клубы проголосовали за создание объединенной лиги с Нидерландами
Наследный принц Саудовской Аравии все же отказался от покупки клуба английской Премьер-лигиНаследный принц Саудовской Аравии все же отказался от покупки клуба английской Премьер-лиги
Судьи Английской Премьер-лиги финансово расплачиваются за свои ошибки в матчеСудьи Английской Премьер-лиги финансово расплачиваются за свои ошибки в матче
Составлена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020. ФутболСоставлена символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2020. Футбол
РоSSийский и боснийский футбольные клубы устроили массовую драку в матче на тренировочном сбореРоSSийский и боснийский футбольные клубы устроили массовую драку в матче на тренировочном сборе
В матче Украинской Премьер-лиги случился громкий расистский скандал. ФутболВ матче Украинской Премьер-лиги случился громкий расистский скандал. Футбол
Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"Ковалевка не смогла провести матч Украинской Премьер-лиги "Колос" - "Шахтер"
Директор Украинской Премьер-лиги рассказал о возвращении зрителей на трибуныДиректор Украинской Премьер-лиги рассказал о возвращении зрителей на трибуны
Зинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScoredЗинченко попал в сборную 20-го тура Английской Премьер-лиги по версии WhoScored
Последние новости
Подгружаем последние новости