Новостей.COM ⇒
2021-04-01
Михайлюк в матче против "Торонто" установил два личных рекорда
Украинец стал самым результативным в команде.
Святослав Михайлюк
Фото: nba.com
В очередном матче регулярного чемпионата НБА команда украинца Святослава Михайлюка "Оклахома-Сити Тандер" победила "Торонто Рэпторс" - 113:106.
Сам Святослав провел яркий и результативный поединок.
Украинец провел на площадке чуть более 35 минут и набрал за это время 22 очка (5/6 двухочковых, 4/8 трехочковых, 0/1 штрафных), что является его лучшим результатом в сезоне.
Кроме того, Святослав сделал рекордные для себя в карьере 9 подборов.
Команде также помогли его 2 блок-шота.