Михайлюк в матче против "Торонто" установил два личных рекорда

Украинец стал самым результативным в команде.

Михайлюк в матче против "Торонто" установил два личных рекорда
Святослав Михайлюк
Фото: nba.com

В очередном матче регулярного чемпионата НБА команда украинца Святослава Михайлюка "Оклахома-Сити Тандер" победила "Торонто Рэпторс" - 113:106.

Сам Святослав провел яркий и результативный поединок.

Украинец провел на площадке чуть более 35 минут и набрал за это время 22 очка (5/6 двухочковых, 4/8 трехочковых, 0/1 штрафных), что является его лучшим результатом в сезоне.

Кроме того, Святослав сделал рекордные для себя в карьере 9 подборов.

Команде также помогли его 2 блок-шота.

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