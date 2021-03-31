Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А и оштрафован за богохульство. Футбол

Голкипер "Ювентуса" понес наказание за неосторожность.

Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч Серии А и оштрафован за богохульство
Джанлуїджі Буффон
Фото: euro2008.lenta.ru

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство во время встречи 13-го тура чемпионата Италии с "Пармой» (4:0), сообщает Football Italia.

Напомним, в феврале дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии признал 43-летнего Буффона виновным в проявлении богохульства в матче с "Пармой" и назначил штраф в размере €5 тыс. Однако дисквалифицировать не стал.

Вчера, 30 марта, Федеральный апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора на это решение и добавил к штрафу дисквалификацию на одну встречу.

Таким образом, Буффон не поможет "Ювентусу" в принципиальном дерби в рамках 29-го тура серии А с "Торино". Встреча состоится 3 апреля.

Отметим, богохульство считается одним из самых серьезных ругательств в итальянском языке.

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