Впервые за полвека гонка серии NASCAR прошла на грунтовой трассе

Фото: championat.com

Накануне состоялся очередной этап заокеанской серии NASCAR.

Гонка состоялась на трассе "Бристоль-Мотор-Спидвей". При этом привычный овал был покрыт не асфальтом, а грунтом.

Отметим, что гонка на грунте в NASCAR проходила впервые с 1970 года.

Победителем соревнований стал Джоуи Логано на «Форде».

Вторым был Рики Стенхаус-младший на "Шевроле", а замкнул подиум Дэнни Хэмлин на "Тойота".

Примечательно, что все семь гонок нынешнего чемпионата выиграли семь разных пилотов.

В общем зачете серии лидирует Хэмлин, который набрал 327 очков. Второе место занимает Логано (269), тройку лучших замыкает Мартин Труекс-младший (247).