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2021-03-31
Впервые за полвека гонка серии NASCAR прошла на грунтовой трассе
Оригинальное решение от организаторов "Бристоль-Мотор-Спидвей".
Фото: championat.com
Накануне состоялся очередной этап заокеанской серии NASCAR.
Гонка состоялась на трассе "Бристоль-Мотор-Спидвей". При этом привычный овал был покрыт не асфальтом, а грунтом.
Отметим, что гонка на грунте в NASCAR проходила впервые с 1970 года.
Победителем соревнований стал Джоуи Логано на «Форде».
Вторым был Рики Стенхаус-младший на "Шевроле", а замкнул подиум Дэнни Хэмлин на "Тойота".
Примечательно, что все семь гонок нынешнего чемпионата выиграли семь разных пилотов.
В общем зачете серии лидирует Хэмлин, который набрал 327 очков. Второе место занимает Логано (269), тройку лучших замыкает Мартин Труекс-младший (247).