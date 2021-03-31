Япония отгрузила в ворота Монголии 14 мячей в матче отбора ЧМ-2022. Футбол

"Самураи" разбушевались.

Япония отгрузила в ворота Монголии 14 мячей в матче отбора ЧМ-2022
Лідер збірної Японії Мінаміно
Фото: sport.kg

В матче квалификации на Чемпионат мира-2022 против Монголии футболисты сборной Японии решили себя не сдерживать на "Фукуда Дэнси Арене" и забили в ворота соперника 14 "сухих" голов.

Разгром был заложен уже в первые полчаса игры, когда "самураи" забили 5 мячей.

Примечательно, что после 90-й минуты японцы успели забить еще 3 гола.

Победа 14:0 стала вторым лучшим результатом японцев за всю историю. До рекорда не хватило одного гола - в 1967 году Япония отличилась 15 мячами в воротах сборной Филиппин.

После пяти матчей японцы имеют 100-процентный результат и возглавляют азиатскую отборочную группу F.

Монголия же является главным аутсайдером с 3 очками после 7 матчей и с разницей голов 2:27.

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