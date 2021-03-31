Матч отбора Кубка африканских наций не был завершен: арбитр потерял сознание во время игры

Тревожный эпизод произошел в Абиджане.

Фото: скриншот

Арбитр Чарльз Булу из Ганы не смог доработать в матче квалификации Кубка африканских наций между Кот-д'Ивуаром и Эфиопией, который состоялся в ивуарийском городе Абиджане.

За 10 минут до окончания второго тайма Булу почувствовал себя плохо, рефери потерял сознание и его забрали с поля на носилках.

Поскольку четвертый арбитр был из Кот-д'Ивуара и не мог судить встречу в поле, игра была завершена досрочно при счете 3:1 в пользу хозяев.

Ghana ?? referee Charles Bulu collapsed while officiating the 2021 AFCON Qualifier between Ivory Coast ?? and Ethiopia ?? in Abidjan. Swift recovery to him ??????#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/ESxPqxWskX

— N U H U ®? (@NuhuAdams_) March 30, 2021

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