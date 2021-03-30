Лучший игрок сборной Украины в матче против Финляндии предложен турецкому "Трабзонспору". Футбол

Александр Караваев может уже летом оказаться "по ту сторону Босфора".

Фото: karadenizgazete.com.tr Александр Караваев

28-летний защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев был предложен для трансфера руководству турецкого "Трабзонспора", сообщает Karadeniz Gazetesi.

Отмечается, что предложение Bordo-mavililer подписать Караваева сделал агент игрока Вадим Шаблий.

"Трабзонспор" сейчас как раз озабочен поиском правого защитника, а потому изучает возможные кандидатуры. Руководство клуба считает, что Караваев является интересным вариантом, так как украинские игроки достаточно быстро адаптируются в турецком чемпионате.

В то же время Караваеву знаком турецкий футбол изнутри - в 2017 году он играл в "Фенербахче" на правах аренды во время периода Дика Адвоката.

Окончательное решение по поводу возможного подписания "Трабзонспором" Караваева будет принимать главный тренер команды Абдуллах Авджи, позиция которого по этому вопросу пока неизвестна.

Клуб из города Трабзон после 30 туров турецкой Суперлиги борется за призовое место.

Контракт Караваева с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Караваев провел 28 официальных матчей за "Динамо", в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Отметим, в последнем матче украинской сборной против Финляндии (1:1) именно Караваев был признан авторитетным порталом WhoScored лучшим игроком в составе обеих команд.