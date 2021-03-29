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2021-03-29
Украинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММА
Екатерине удался эффектный бросок.
Фото: скриншот
Украинка Екатерина Шакалова победила на турнире по смешанным единоборствам FEN 33 в Лодзи (Польша).
В поединке с хозяйкой турнира Изабеллой Бадурек украинке удался уникальный бросок.
В третьем раунде, находясь в неудобной позиции, она схватила соперницу за туловище, подняла над головой и бросила через себя. После этого оказалась в позиции бокового контроля.
В итоге украинка победила единогласным решением судей.
Ekaterina Shakalova— Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho)
pic.twitter.com/Y5o9gU8NBq March 27, 2021