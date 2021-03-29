Украинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММА

Украинка Екатерина Шакалова победила на турнире по смешанным единоборствам FEN 33 в Лодзи (Польша).

В поединке с хозяйкой турнира Изабеллой Бадурек украинке удался уникальный бросок.

В третьем раунде, находясь в неудобной позиции, она схватила соперницу за туловище, подняла над головой и бросила через себя. После этого оказалась в позиции бокового контроля.

В итоге украинка победила единогласным решением судей.