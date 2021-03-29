Украинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММА

Екатерине удался эффектный бросок.

Украинка Шакалова невероятным броском победила на турнире ММА
Фото: скриншот

Украинка Екатерина Шакалова победила на турнире по смешанным единоборствам FEN 33 в Лодзи (Польша).

В поединке с хозяйкой турнира Изабеллой Бадурек украинке удался уникальный бросок.

В третьем раунде, находясь в неудобной позиции, она схватила соперницу за туловище, подняла над головой и бросила через себя. После этого оказалась в позиции бокового контроля.

В итоге украинка победила единогласным решением судей.

Ekaterina Shakalova pic.twitter.com/Y5o9gU8NBq

— Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) March 27, 2021

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