Украинскую шахматистку лишили победы на чемпионате мира среди студентов из-за подозрений в читерстве

Юлии Осьмак записали технические поражения в каждом матче.

Юлия Осьмак
Фото: sport.ua
Юлия Осьмак

Украинскую шахматистку Юлию Осьмак из-за подозрений в читерстве лишили победы на студенческом онлайновом чемпионате мира, сообщает chess24.com.

В финале женского рапида участвовало 6 шахматисток, его играли на игровой платформе "Торнело" с контролем 10+5 минут и прямой трансляцией. Осьмак набрала 4,5 балла из 5 возможных и на 1 очко опередила ближайшую соперницу.

Однако после завершения турнира результат 23-летней чемпионки Украины в 2017 году был аннулирован. Жюри FIDE засчитало техническое поражение украинке в каждом матче, а ее оппоненткам присудили ничьи.

Поэтому победительницей стала белоруска Юлия Антолак.

Хотя Осьмак была дисквалифицирована на основании статистического анализа ее пяти партий, она выразила готовность пройти детектор лжи, чтобы обжаловать этот вердикт.

Всего на студенческом чемпионате мира по подозрению в мошенничестве дисквалифицировали 20 шахматистов.

Отметим, что шахматисты не могут обжаловать решение FIDE.

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