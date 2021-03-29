Миколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетии

Накануне сборная Украины в рамках второго тура квалификации к Чемпионату мира-2022 в эндшпиле поединка упустила победу в противостоянии с финнами - 1:1.

Роковую ошибку, которая привела к назначению пенальти в наши ворота, допустил Виталий Миколенко.

К тому же защитник "Динамо" за фол на Теему Пукки был удален с поля.

Таким образом Миколенко стал самым молодым "обладателем" красной карточки в рядах нашей национальной команды. На момент матча с финнами Виталию исполнился 21 год и 303 дня, сообщает sport.ua.

Предыдущий "рекорд", установленный еще в сентябре 1994 года Евгением Похлебаевым, он превзошел на 352 дня.