Украина на предпоследней минуте упустила победу в отборочном матче Чемпионата мира-2022
Досадная ошибка Миколенко стоила сборной первой победы в отборочном цикле.
В Европе завершился второй тур отборочного турнира Чемпионата мира-2022.
В группе D сборная Украины на НСК "Олимпийский" принимала команду Финляндии.
Матч выдался удивительно упорным и завершился ничьей - 1:1.
Все основные события развернулись в итоговой 10-минутке. Сначала Джуниор Мораес, который вышел на замену, прекрасно среагировал на кросс с правого фланга от Александра Караваева и вывел украинцев вперед - 1:0.
Однако на 89-й минуте непонятная ошибка Виталия Миколенко в своей штрафной привела к назначению пенальти и удалению игрока "Динамо".
Теему Пукки реализовал 11-метровый и оставил подопечных Андрея Шевченко без побед в отборочном цикле.
Ранее свой матч второго тура провели соперники украинцев по группе D.
В Казахстане чемпионы мира французы добились комфортной победы (2:0) и с четырьмя очками возглавили группу.
По два очка набрали сборные Финляндии и Украины.
Команда Боснии и Герцеговины после одного матча с одним очком занимает предпоследнее место.
Замыкает квинтет сборная Казахстана.
Уже через два дня, в последний день марта, состоится третий тур. Украина будет принимать Казахстан, а Франция сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной.