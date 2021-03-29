Уайт нокаутом отправил Поветкина на пенсию и отобрал титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе

В Гибралтаре состоялся бой-реванш.

Фото: Twitter

Накануне в Гибралтаре на арене Europa Point Sports Complex состоялся вечер профессионального бокса, главным ивентом которого стал бой-реванш между временным чемпионом WBC в тяжелом весе россиянином Александром Поветкиным (36-3-1, 25 КО) и британцем Диллианом Уайтом (28-2, 18 КО).

Бой завершился уже в 4-м раунде. 41-летний "Русский Витязь" пропустил ряд мощных ударов, решающим из которых был левый хук.

Фото: Instagram

Рефери начал отсчет, но угол россиянина выбросил на ринг белое полотенце.

Уайт завоевал пояс временного чемпиона по версии WBC.

DYNAMITE ???

? @DAZNBoxingpic.twitter.com/Uy8yZn5vgY

— World Boxing Council (@WBCBoxing) March 27, 2021

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