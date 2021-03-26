КДК УАФ рекомендует пожизненно отстранить президента "Олимпика" от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рекомендует пожизненно отстранить от футбольной деятельности президента "Олимпика" Владислава Гельзина, информирует "Профутбол DIGITAL".

Сегодня КДК УАФ провела первое заседание по поводу поведения президента донецкого клуба после матча с "Шахтером". На заседании глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка рекомендовал выбрать максимальную меру наказания для Гельзина в виде пожизненной дисквалификации.

Сам президент "Олимпика" не явился на заседание из-за положительного теста на COVID-19.

При этом 47-летний президент донецкого клуба попросил организацию дать ему время для юридического ответа обвинению.

В свою очередь, Баранка после заседания заявил, что это не только его решение.

"Это не мое решение, а всего комитета этики. Если говорить о моем мнении, то в футболе не место людям, которые делают подобные заявления. Но решать КДК, они судьи, а не я.

В прошлом Гельзин говорил обо мне много плохих слов, а в результате оказалось так, что я был прав", - цитирует функционера "ПроФутбол".

Напомним, в матче 17-го тура УПЛ между "Олимпиком" и "Шахтером" (0:1) арбитр встречи Юрий Иванов не засчитал гол Таддеуса Нкенга в ворота "горняков" после подсказки VAR, что вызвало бурную реакцию со стороны президента "Олимпика".

После поединка Гельзин жестко раскритиковал действия Иванова.

Также со стороны президента донецкого клуба были попытки ворваться в комнату арбитров матча. Сначала президент "Олимпика" попытался прорваться к арбитрам в перерыве встречи, потом повторил попытку после игры.

КДК АУФ открыл дело на Гельзина. Через две недели состоится повторное заседание КДК по данному вопросу, на котором и будет принято окончательное решение.

Ранее президент "Олимпика" заявил, что в украинский футбол вернулось системное беззаконие.