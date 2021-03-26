Украинка Монзуль станет второй женщиной-арбитром, которая будет судить матч отбора на мировое первенство. Футбол

Екатерина Монзуль получила назначение на матч отбора Чемпионата мира-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Ассистентами Монзуль будут Александр Жуков и Виктор Матяш. Четвертый арбитр - Денис Шурман.

Примечательно, что украинка станет второй женщиной, которая будет судить матчи отбора на мировое первенство.

Опередить Екатерину, причем лишь на одни сутки, сможет француженка Стефани Фраппар, которая обслужит поединок между сборными Нидерландов и Латвии. Игра пройдет 27 марта в Амстердаме.

Австрия и Фарерские острова сыграют в воскресенье, 28 марта. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

В прошлом году Монзуль впервые в карьере отработала в официальном матче сборных, рассудив встречу Сан-Марино и Гибралтара в Лиге наций.