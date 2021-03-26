В УХЛ был сыгран самый продолжительный матч в истории лиги

"Днепр" победил "Краматорск" только в 3-м овертайме.

В Херсоне состоялся второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором "Днепр" принимал "Краматорск".

В основное время команды обменялись голами (1:1) и перевели игру в овертайм.

Оборона превосходила нападение на протяжении первых двух овертаймов, тем самым команды установили рекорд продолжительности матча в УХЛ.

Прервать "сухую" серию удалось лишь на 113-й минуте - форвард хозяев Рузаль Галеев отличился дальним броском от синей линии в большинстве.

Счет в серии до двух побед стал 1:1, а решающая игра между этими командами состоится в Краматорске завтра.