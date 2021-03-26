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2021-03-26
Во второй день эстафеты в Японии факел олимпийского огня снова погас
Это второй случай за два дня.
Фото: Global Look Press/Philip Fong/XinHua
Во второй день эстафеты олимпийского огня факел снова погас, сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.
Один из участников эстафеты олимпийского огня почти полностью пробежал свой участок с потухшим факелом.
По данным журналистов, огонь погас при передаче эстафеты в деревне Иитатэ в японской префектуре Фукусима, однако участник не обратил на это внимания.
Персонал сопровождения заметил, что факел не горит, лишь незадолго до приближения факелоносца к следующему пункту передачи огня.
Пробег был остановлен с целью повторного зажжения факела. Но из-за сильного ветра сделать это сразу не получилось.
Эстафета олимпийского огня началась вчера, 25 марта.