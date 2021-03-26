Во второй день эстафеты в Японии факел олимпийского огня снова погас

Это второй случай за два дня.

Фото: Global Look Press/Philip Fong/XinHua

Во второй день эстафеты олимпийского огня факел снова погас, сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

Один из участников эстафеты олимпийского огня почти полностью пробежал свой участок с потухшим факелом.

По данным журналистов, огонь погас при передаче эстафеты в деревне Иитатэ в японской префектуре Фукусима, однако участник не обратил на это внимания.

Персонал сопровождения заметил, что факел не горит, лишь незадолго до приближения факелоносца к следующему пункту передачи огня.

Пробег был остановлен с целью повторного зажжения факела. Но из-за сильного ветра сделать это сразу не получилось.

Эстафета олимпийского огня началась вчера, 25 марта.

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