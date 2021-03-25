Олимпийский чемпион на этапе Кубка мира упал с трамплина на скорости 102 км/ч

Состояние здоровья Даниэля-Андре Танде после падения стабильное.

Олимпийский чемпион на этапе Кубка мира упал с трамплина на скорости 102 км/ч
Фото: championat.com
Фото: championat.com

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Тандем упал во время разминки на этапе Кубка мира в словенской Планице на скорости 102 км/ч, сообщает championat.com.

Танде не смог удержать равновесие в полете. Он упал на склон и скатился. После падения он потерял сознание.

К счастью, он приземлился не на голову. Возможны переломы ребер и ключицы.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что состояние спортсмена улучшилось.

"Состояние здоровья Даниэля-Андре Танде после падения стабильное. Его доставили вертолетом в медицинский центр Любляны для дальнейших обследований и лечения. Дальнейшая информация появится ближе к вечеру", - сообщил представитель FIS.

Добавим, что соревнования остановили, но потом восстановили.

Танде - четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях.

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