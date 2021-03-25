Олимпийский комитет РоSSии предложил МОК заменить на Олимпийских играх гимн РоSSии музыкой Чайковского

Новая композиция может прозвучать уже летом на Олимпиаде в Токио.

Глава Олимпийского комитета РоSSии (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что его организация отправила в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос на использование фрагмента из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РоSSии во время награждения на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает vesti.ru.

"Мы провели дополнительные консультации, в том числе и с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев РоSSии, согласились с этим предложением. Мы считали возможным обратиться в МОК для утверждения данной композиции", - цитирует Позднякова издание.

"Эта торжественная мелодия будет уместной для использования при протокольных мероприятиях. Чайковский является роSSийским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон. Надеемся, что МОК примет наше предложение", - заявил глава НОК РоSSии.

Согласно вердикту Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) от 19 декабря 2020 года, в декабре 2022-го на чемпионатах мира и Олимпийских играх роSSийские спортсмены обязаны выступать без национальных флага и гимна.