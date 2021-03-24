Клуб Украинской премьер-лиги сменил главного тренера

Василий Кобин больше не возглавляет "Минай".

Клуб Украинской премьер-лиги сменил главного тренера
Василь Кобін
Фото: ФК "Минай"

Василий Кобин покинул пост главного тренера закарпатского "Миная", сообщается на официальном сайте клуба.

По итогам встречи Кобина с президентом клуба Валерием Пересоляком было принято решение о прекращении сотрудничества.

35-летний специалист возглавил команду в 2019-м. За это время "Минай" провел 55 матчей, выиграл Первую лигу сезона 2019/20 и вышел в полуфинал Кубка Украины, дебютировав в УПЛ.

Кто займет место главного тренера, пока неизвестно.

Сейчас "Минай" находится на предпоследнем, 13-м месте в УПЛ.

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