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2021-03-24
Накануне отборочного матча ЧМ-2022 сборную Белиза задержали в Гаити вооруженные повстанцы. Футбол
Полицейским все же удалось договориться.
Фото: Twitter
Автобус футболистов сборной Белиза был остановлен вооруженными повстанцами в Гаити, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на CNN.
Инцидент произошел, когда Белиз прибыл в столицу Гаити Порт-о-Пренс на отборочный матч Чемпионата мира-2022.
Четыре полицейских, сопровождавших автобус, смогли договориться с повстанцами, чтобы командный автобус продолжил путь в гостиницу.
В Федерации футбола Белиза выразили недовольство ситуацией, попросив ФИФА и КОНКАКАФ принять меры и провести игру на более безопасной территории.