Накануне отборочного матча ЧМ-2022 сборную Белиза задержали в Гаити вооруженные повстанцы. Футбол

Полицейским все же удалось договориться.

Автобус футболистов сборной Белиза был остановлен вооруженными повстанцами в Гаити, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел, когда Белиз прибыл в столицу Гаити Порт-о-Пренс на отборочный матч Чемпионата мира-2022.

Четыре полицейских, сопровождавших автобус, смогли договориться с повстанцами, чтобы командный автобус продолжил путь в гостиницу.

В Федерации футбола Белиза выразили недовольство ситуацией, попросив ФИФА и КОНКАКАФ принять меры и провести игру на более безопасной территории.