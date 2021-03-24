Усик не против провести бой в UFC

В ожидании боя Фьюри - Джошуа украинец готов подправить специализацию.

Усик не против провести бой в UFC
Олександр Усик
Фото: boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион в крузервейте Александр Усик (18-0, 13 КО) нашел себе занятие, пока обладатель пояса WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22KOs) проведет бой с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри ( 30-0, 21KO).

"Мне недавно Дана Вайт (действующий президент Ultimate Fighting Championship - крупнейшая в мире организация ММА, - прим. LB.ua) написал, не хочу ли я попробовать себя в UFC. Я ему ответил: "Отправь мне, пожалуйста, сообщение. Я готов". Так что у меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, я танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей.

Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать", - заявил Усик в интервью xsport .

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