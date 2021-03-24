Садовый выступил за альтернативную идею переименования "Арены Львов" в честь Степана Бандеры

Мэр Львова Андрей Садовый выразил свою точку зрения по поводу возможного переименования "Арены Львов" в честь Степана Бандеры.

Градоначальнику импонирует идея продавать название стадиона на коммерческих торгах.

"Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании Adidas, на 5 лет - Tesla. Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги", - цитирует Садового galinfo.com.ua.

"И так когда-то планировалось. Мы же, когда строили стадион, готовили команду, которая должна им управлять, но затем государство решило заняться этим процессом самостоятельно и, честно говоря, динамика финансовых показателей стадиона не очень положительная. Если бы стадион был городской, я думаю, что он находился бы в лучшей экономической ситуации, и мы были бы заинтересованы в большем количестве ивентов. Я думаю, что так оно со временем и будет", - отметил мэр Львова.

Напомним, во Львовском областном совете поддержали обращение к Кабинету министров по поводу переименования стадиона в честь Степана Бандеры.

Добавим, что во время голосования за обращение, 16 марта, на сессии облсовета вопрос не поддержали депутаты фракций "Слуга народа" и "Голос". Также депутаты от "Самопомочи" дали только 2 голоса из 9.

Ранее Тернопольскому городскому стадиону присвоили имя Романа Шухевича, что, в частности, привело к негативной реакции со стороны посла Израиля в Украине Джоэля Лиона.