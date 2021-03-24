Промоутер Усика озвучил крайнюю дату объявления боя Джошуа - Фьюри

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона в крузервейте Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о ситуации с предстоящим поединком украинского боксера.

На эту ситуацию влияет перспектива проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем пояса WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22KOs) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0, 21KO).

А вот с организацией этого поединка, по словам Красюка, возникли большие проблемы.

"Сейчас не ясно все и для нас. Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, чемпионом является Джошуа. По всем нормальным правилам должен быть санкционирован бой. Но поскольку в перспективе стоит поединок за объединение, совет WBO собирается на совещание и говорит, что здесь нужно сделать исключение. Это трудно отрицать, если абстрагироваться от частных интересов Александра", - цитирует промоутера xsport.

"Все боксерское сообщество всего мира много лет ждет поединка в супертяжелом весе за все пояса. Усик говорил, что не хотел бы становиться препятствием, хотел бы посмотреть этот бой. Но это не боксерская составляющая, а бизнес-составляющая. А она такова, что Александр обязан свои права предъявлять и реализовывать. WBO вышла из ситуации, условно санкционировав поединок за временного чемпиона мира.

Сделали с тем условием, что пройдет Фьюри - Джошуа, пройдет бой за временного чемпиона. Временный чемпион будет обязан подраться с победителем Фьюри - Джошуа или забрать титул и стать из временного постоянным", - расставил акценты Красюк.

"Вроде, все гладко, но нет. Санкционировать временный пояс можно только тогда, когда есть ясность по главному поясу. Иначе нет юридических предпосылок. А ясности нет, ее нет уже несколько месяцев. Как мне известно, есть предельная дата - 15 апреля, которую согласовали между собой стороны Фьюри и Джошуа, чтобы объявить время, место проведения, точную дату. Если этого не произойдет, то их бой не состоится.

Таким образом, Фьюри будет драться с Уайлдером, наверное, а Джошуа будет обязан драться с Усиком. Мы обязаны реализовывать права Усика - это факт. Но у нас не остается ничего другого, кроме как подождать", - заявил в итоге Красюк.