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2021-03-24
Украинские шпажисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в РоSSии
В финале командных соревнований наша команда уступила сборной Италии.
Фото: НОК Украины
Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала "серебро" в командном турнире на этапе Кубка мира в роSSийской Казани.
Наши мушкетеры в финале турнира уступили сборной Италии.
Украинцы были близки к победе - перед заключительным поединком наш квартет выигрывал со счетом 37:30, но Анатолий Герей позволил сопернику сделать камбэк на последних секундах, и в итоге Италия выиграла со счетом 44:43.
Стоит сказать, что выход в финал турнира гарантировал мужской сборной Украины олимпийскую лицензию в Токио-2020.
Ранее на этом же этапе КМ Рейзлин выиграл "золото" в индивидуальном зачете.