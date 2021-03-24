Украинские шпажисты завоевали "серебро" на этапе Кубка мира в РоSSии

В финале командных соревнований наша команда уступила сборной Италии.

Фото: НОК Украины

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала "серебро" в командном турнире на этапе Кубка мира в роSSийской Казани.

Наши мушкетеры в финале турнира уступили сборной Италии.

Украинцы были близки к победе - перед заключительным поединком наш квартет выигрывал со счетом 37:30, но Анатолий Герей позволил сопернику сделать камбэк на последних секундах, и в итоге Италия выиграла со счетом 44:43.

Стоит сказать, что выход в финал турнира гарантировал мужской сборной Украины олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Ранее на этом же этапе КМ Рейзлин выиграл "золото" в индивидуальном зачете.

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