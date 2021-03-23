Власти Франции не дали форварду сборной Украины разрешения на въезд в страну на отборочный матч ЧМ-2022. Футбол

Всему виной карантинные ограничения.

 

Сборная Украины
Фото: уаф
Сборная Украины

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик, которого довызвали в расположение сборной Украины два дня назад из-за травмы Артема Беседина, не сможет полететь с национальной командой во Францию на отборочный матч ЧС-2022 против действующих чемпионов мира.

23-летний футболист останется в Киеве из-за требований французского законодательства на время пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Дело в том, что член спортивной делегации может получить разрешение на въезд в страну, при этом не отбывая 10-дневный обязательный карантин, если документы были предоставлены французским властям заранее.

Однако из-за того, что Довбик только прибыл в расположение сборной Украины, органы здравоохранения Франции отказали украинской стороне в выдаче такого разрешения.

Довбик будет индивидуально тренироваться в Киеве, а когда команда вернется из Франции, то присоединится к другим игрокам. Тренерский штаб рассчитывает на Артема в домашних матчах отбора на ЧМ-2022.

Напомним, поединок Франция - Украина состоится завтра на "Стад де Франс", начало матча - в 21:45.

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