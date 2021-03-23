Украинские шпажисты вышли в финал Кубка мира в РоSSии и завоевали путевку на Олимпиаду в Токио

В финале украинцы сразятся с итальянскими мушкетерами.

Фото: isport.ua

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Романа Свичкаря, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея вышла в финал этапа Кубка мира, который проходит в роSSийской Казани.

В первый день двухдневного командного турнира наша команда прошла Швецию 45:20 и Израиль 45:43, а уже во второй день переиграла Японию 29:25 и Китай 39:26.

В финале наши шпажисты сегодня будут противостоять Италии.

Напомним, накануне украинский шпажист Игорь Рейзлин выиграл в Казани в индивидуальном зачете. Для Рейзлина это вторая в карьере победа на этапе Кубка мира.

Стоит добавить, что благодаря выходу в финал мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах гарантировала себе олимпийскую лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020.

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