Ибрагимович расплакался на первой после возвращения в сборную Швеции пресс-конференции

Златан не смог сдержать эмоций.

Ибрагимович расплакался на первой после возвращения в сборную Швеции пресс-конференции
Златан Ібрагімович
Фото: ESPN

Уже послезавтра сборная Швеции домашним матчем против грузин стартует в отборочном цикле Чемпионата мира-2022.

Главный тренер "Тре крунур" Янне Андерссон вызвал в главную команду страны Златана Ибрагимовича, который отсутствовал в сборной 5 лет.

На предматчевой пресс-конференции 39-летний форвард "Милана" не справился с эмоциями, когда его спросили о реакции семьи на его возвращение в сборную.

"Это не очень хороший вопрос. Мой сын Винсент рыдал, когда я уехал. Но сейчас все в порядке", - сказал Златан, вытирая слезы.

"У меня была длительная встреча с тренером сборной Швеции. Мы все обсудили и решили, что так будет лучше для команды. Я вернулся в сборную не потому, что я Златан. Я это заслужил своей игрой. Чувствую, что могу помочь сборной. Пообещал тренеру, что буду важным элементом, и теперь нужно будет это доказать", - добавил Златан.

"Капитанский статус мне не нужен. У нас есть капитан - Андреас Гранквист", - отметил Ибрагимович.

Напомним, что завтра свой поход на ЧМ-2022 начинает сборная Украины.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют во Франции с действующими чемпионами мира. Начало поединка - в 21:45.

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