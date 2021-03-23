Украинец Лень провел юбилейный матч в НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лень во вчерашнем дерби против "Бруклина" (106:113) сыграл свой 500-й матч в НБА .

Баскетболист вышел в старте и провел на паркете 29 минут. За это время он набрал 20 очков (8-12 с игры, 4-5 штрафных), что является рекордом результативности Леня в сезоне.

В лиге НБА Лень дебютировал 1 ноября 2013 года.

Больше всего матчей Алекс провел в составе "Финикс" - 335. Также украинец выступал в "Атланте" - 117, "Сакраменто" - 15 и "Торонто" - 7. За свою нынешнюю команду Лень провел 26 матчей.