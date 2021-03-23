Майку Тайсону оказалось мало 25 миллионов долларов: он отказался от третьего поединка с Холифилдом

Команда Холифилда разочарована таким решением "Железного Майка".

Майку Тайсону оказалось мало 25 миллионов долларов: он отказался от третьего поединка с Холифилдом
Евандер Холіфілд і Майк Тайсон
Фото: The Ring

Легендарный американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон отказался от контракта на 25 млн долларов за бой с другой легендой бокса Эвандером Холифилдом, сообщает MMA Fighting.

Сообщается, что стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, однако в итоге требования Тайсона стали неприемлемыми для команды Холифилда, и сделка сорвалась.

"Мы думали, что контракт будет заключен, но все рухнуло, когда люди Тайсона отклонили все предложения. Мы вели переговоры с добрыми намерениями, но похоже, что в итоге просто зря потратили время", - сокрушается менеджер Холифилда Крис Лоуренс.

Напомним, в прошлом соотечественники встречались в ринге дважды. И оба поединка, причем, последний из них со скандалом, завершились в пользу Холифилда.

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