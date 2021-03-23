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2021-03-23
Сборная Украины по биатлону завоевала 3 медали в Кубке мира за сезон, Норвегия - 83
В Остерсунде прошел последний этап КС сезона 2020/21.
Сборная Украины заняла десятое место, выиграв 3 (0-2-1) медали. Женская сборная выиграла "бронзу" в эстафете на чемпионате мира в Поклюке, а Юлия Джима стала серебряной медалисткой в спринте в Нове-Месте и индивидуальной гонке в Антхольц-Антерсельве.
Биатлон. Кубок мира. Медальный зачет.
- 1. Норвегия - 83 (38-25-20)
- 2. Франция - 34 (12-10-12)
- 3. Швеция - 31 (8-12-11)
- 4. Германия - 20 (3-8-9)
- 5. РоSSия - 7 (3-2-2)
- 6. Италия - 11 (2-3-6)
- 7. Австрия - 9 (2-3-4)
- 8. Беларусь - 8 (1-5-2)
- 9. Чехия - 1 (1-0-0)
- 10. УКРАИНА - 3 (0-2-1)
- 11-13. Швейцария - 1 (0-0-1)
- 11-13. Словения - 1 (0-0-1)
- 11-13. США - 1 (0-0-1)
Напомним, норвежец Йоханнес Бе завоевал "Большой хрустальный глобус" третий год подряд.
Его соотечественница Тириль Экхофф стала обладательницей Кубка мира в общем зачете среди женщин.
Дмитрий Пидручный был лучшим среди украинцев (25-е место), а Юлия Джима (17-е) - среди украинок.