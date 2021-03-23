Сборная Украины по биатлону завоевала 3 медали в Кубке мира за сезон, Норвегия - 83

В Остерсунде прошел последний этап КС сезона 2020/21.

Сборная Норвегии выиграла неофициальный медальный зачет Кубка мира по биатлону в сезоне 2020/2021. В активе норвежцев 83 медали (38 золотых, 25 серебряных и 20 бронзовых). На втором месте - Франция с 34 (12-10-12) медалями, на третьем - Швеция, завоевавшая 31 (8-12-11) награду.

Сборная Украины заняла десятое место, выиграв 3 (0-2-1) медали. Женская сборная выиграла "бронзу" в эстафете на чемпионате мира в Поклюке, а Юлия Джима стала серебряной медалисткой в спринте в Нове-Месте и индивидуальной гонке в Антхольц-Антерсельве.

Биатлон. Кубок мира. Медальный зачет.

  • 1. Норвегия - 83 (38-25-20)
  • 2. Франция - 34 (12-10-12)
  • 3. Швеция - 31 (8-12-11)
  • 4. Германия - 20 (3-8-9)
  • 5. РоSSия - 7 (3-2-2)
  • 6. Италия - 11 (2-3-6)
  • 7. Австрия - 9 (2-3-4)
  • 8. Беларусь - 8 (1-5-2)
  • 9. Чехия - 1 (1-0-0)
  • 10. УКРАИНА - 3 (0-2-1)
  • 11-13. Швейцария - 1 (0-0-1)
  • 11-13. Словения - 1 (0-0-1)
  • 11-13. США - 1 (0-0-1)

Напомним, норвежец Йоханнес Бе завоевал "Большой хрустальный глобус" третий год подряд.

Его соотечественница Тириль Экхофф стала обладательницей Кубка мира в общем зачете среди женщин.

Дмитрий Пидручный был лучшим среди украинцев (25-е место), а Юлия Джима (17-е) - среди украинок.

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